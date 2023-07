Voici comment Elia démonte des vieux pylônes électriques à haute tension (PHOTOS & VIDÉO)

Les pylônes à haute tension, on aime ou on n’aime pas, mais ils sont nécessaires pour amener de l’électricité à travers tout le territoire. Tous ? Non ! Ici, entre les postes de Gouy-lez-Piéton et Monceau-sur-Sambre, la ligne dite “Gouy-Monceau” fait double emploi et est trop vieille. La ligne entière va être démontée. “Elle date de 1924”, explique Mélanie Laroche, responsable communication projets pour Elia. “Il faut savoir qu’une ligne a une durée de vie qui varie de 80 à 100 ans… Il était temps. On a dû se demander si on allait la conserver – et la rénover – mais il s’avère que dans la région il y a une deuxième ligne – des années 50 – qui suit presque le même tracé et qu’on a pu renforcer.”