Charleroi: grèves possibles à la rentrée dans le secteur des constructions métalliques

C’est la promesse d’Hillal Sor, secrétaire général des métallos FGTB pour la Wallonie et Bruxelles. Au nom du front commun qui mobilise sa centrale avec la CSC Metal et la CGSLB Metal, il dit "avoir appelé les militants à se rassembler ce jeudi à Bruxelles devant le siège d’Agoria, la fédération des entreprises technologiques." Objectif: demander à rouvrir les négociations sectorielles après l’échec survenu la semaine dernière. "En cas de refus, le secteur se mettra en grève au retour des congés. Des arrêts de travail pourront alors toucher l’ensemble des entreprises chaque vendredi, comme notamment la Sonaca en région de Charleroi. Il y a un risque d’embrasement général, la colère de la base est immense. Et pour cause, selon le syndicaliste. Si des entreprises comme Sonaca, Ariston, AW Europe, mais aussi Audi ou Volvo le souhaitent, elles pourraient être autorisées à ne verser aucune prime de pouvoir d’achat à leurs travailleurs alors qu’elles ont réalisé d’importants bénéfices."