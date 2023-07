Charleroi: les plafonds financiers pour l'octroi du Chèque sport aux enfants et aux Seniors sont à nouveau revus à la hausse

Pour rappel, le dispositif accorde un coup de pouce financier, aux enfants et jeunes de 4 à 18 ans, ainsi qu’aux Seniors de plus de 65 ans, pour s’inscrire dans leur club préféré, afin de pratiquer leur activité sportive favorite. En 2020, le Chèque Sport avait été doublé, passant de 50 € à 100 € pour chaque bénéficiaire ; l’année suivante, ses conditions d’octroi étaient revues à la hausse, notamment pour aider les familles, dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Cette fois, les plafonds financiers sont une nouvelle fois rehaussés, pour répondre notamment à l’inflation qui a suivi la fin de la crise sanitaire et l’éclatement de la guerre en Ukraine.

Concrètement, la hausse des plafonds est de 14%, ce qui colle à la hausse du coût de la vie constatée ces deux dernières années. Les nouveaux critères d’octroi, pour les jeunes, basés sur les revenus imposables du ménage de l’année précédant la demande de chèque sport, sont désormais établis comme suit: 33 600 € si une seule personne est à charge ; 39 200 € pour deux personnes à charge ; 44 800 € pour trois personnes à charge ; 50 400 € pour quatre personnes à charge ; 56 000 € pour cinq personnes à charge et 5 600 € par personne supplémentaire à charge du ménage.

Pour les Aînés, sont pris en considération les revenus imposables de l’année précédant la demande de chèque sport, pour autant qu’ils ont été inférieurs à 24 640 € pour une pension d’isolé et 30 240 € pour une pension de ménage.

L’échevin des Sports de Charleroi, Karim Chaïbaï, s’interroge: "Quel sens aurait une aide au sport, si elle ne collait pas à la réalité ?", avant de commenter: "Quand la situation économique évolue de manière significative, nous nous penchons, avec mon équipe, sur la meilleure façon d’adapter nos dispositifs d’aide à la vie et aux difficultés des Carolos. Ces changements successifs en sont la preuve. Cette fois, il nous semblait logique d’accorder les plafonds de revenus à leur évolution".

Toutes les infos pratiques sur la demande du Chèque Sport sont consultables via l’onglet "Mes démarches" du site officiel www.charleroi.be.