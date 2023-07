La Quai 10 a une nouvelle directrice, c’est Amélie Jennequin qui reprend les rênes

S’exprimant au nom du conseil d’administration, le président Simon Bullman assure qu’Amélie Jennequin “était en de loin la mieux armée pour relever les défis à la fois culturels et commerciaux que rencontrera le Quai10 dans les années à venir”.

Le futur ex-directeur Matthieu Bakolas se réjouit de ce choix : “depuis l’annonce de mon souhait de quitter mon poste, j’avais à cœur de réussir mon départ. C’est pour cela que j’assure la transition pendant plus de 5 mois. Mais réussir ce départ passait aussi et surtout par le recrutement de la bonne personne pour me succéder. Ce fut un beau défi, mais je suis convaincu qu’Amélie prendra la relève avec beaucoup d’énergie et d’efficacité. Je peux partir serein, en laissant le projet dans les mains d’une personne qui a compris les enjeux du projet et qui s’intégrera parfaitement, j’en suis sûr, à l’équipe en place”.

De son côté, la future nouvelle directrice s’est aussi exprimée. “Je me sens privilégiée de pouvoir reprendre les rênes du projet Quai10 à la suite de Matthieu. La base solide qu’il a pu établir avec son équipe ces 7 dernières années me donne toute confiance pour continuer à piloter ce projet culturel majeur de la région carolorégienne dans les années à venir. Nous avons déjà convenu d’une phase de passation durant laquelle Matthieu et moi travaillerons à la transmission des dossiers. C’est avec beaucoup de joie, de curiosité et d’inspiration que je rejoins l’équipe de l’asbl."