Comment le numérique peut se mettre au service de l’inclusion: une expo photo à l'IMP René Thône

À l’IMP René Thône à Marchienne-au-Pont, on a choisi de réaliser une exposition photo pour, à la fois de maîtriser la photo grâce à des tablettes numériques et faire progresser des élèves atteint de dysphasie. Il s’agit d’un trouble qui met à mal la compréhension à cause de troubles du langage et des difficultés d’apprentissage.

L’exposition inaugurée ce mardi met en lumière le travail photographique des “Little photographers”. Pour ce faire, la dizaine d’élèves de Madame Harmel s’est intéressée à la photo dans sa globalité. Avec le soutien d’Alain Poulin, ancien professeur de René Thône et photographe amateur, Lorenzo et ses camarades de classe ont pu s’initier à prise de vue. “L’école bénéficiant de tablettes numériques, nous avons eu l’idée d’initier les élèves à la photographie et les sensibiliser à l’expression artistique grâce à l’outil technologique”, explique Marie-Cécile Harmel.

Au fil de l’année, les enfants se sont de plus en plus impliqués et ont acquis des compétences utiles tant dans le domaine du numérique que dans l’expression. Ils sont capables d’exprimer verbalement leur ressenti ; leurs impressions lors des projections des réalisations, ce qui permet de travailler leurs compétences. Une visite au musée de Photographie a été également organisée. “À travers les différentes périodes dédiées à ces ateliers de photographie, les enfants ont manifestement beaucoup évolué en matière de confiance et d’estime. Les difficultés de communication ont été dépassées et ont permis à certains d’avancer à grands pas car la photographie a boosté leur motivation”, conclut Madame Harmel.