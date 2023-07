Les plaines de jeux de Charleroi sont prêtes à accueillir les enfants

Plus d’un millier de places disponibles et de nouvelles activités au programme. Bien que plusieurs demandes d’inscriptions sont en cours de traitement, on en compte déjà 815 sur les 1020 places disponibles répartis sur 10 sites dans tout Charleroi durant 4 semaines.

Bien que l’ensemble des activités ne soit pas encore arrêté, la philosophie ne change pas : offrir des animations ludiques et variées. “Le programme des animations est en cours de finalisation car il doit être soumis aux marchés publics mais on peut déjà annoncer la visite du Musée du Légo, des spectacles pour les tout-petits, des initiations aux jeux de rôle pour les plus grands, la visite de l’exposition Dupuis “La Fabrique de héros”, une collaboration avec l’observatoire de la santé sur “manger-bouger-respirer” avec des ateliers adaptés, un grand escape game, la piscine ou encore le cinéma notamment. ” Chaque année amenant son lot de nouveauté, celle de cette année se veut de taille. “Une nouveauté de cette année c’est l’organisation de grandes journées fêtes foraines inter-plaines rassemblées sur un seul site étalée sur trois jours. Cette formule a été testée pendant des congés de printemps lors d’une journée sur le site de Monceau et la formule plaît énormément aux enfants. ”

L’accompagnement des enfants pour une alimentation plus saine reste d’actualité cette année. “On continue la distribution de collations saines “fruits” et depuis un an on a introduit un légume pour remplacer le fruit. (concombre, carotte, tomate,…) ”.

Les tarifs restent inchangés soit 20 euros par semaine pour les enfants de l’entité et 35 par semaine pour les enfants des autres communes.

Au-delà des plaines “plus traditionnelles” d’autres stages sont également accessibles. L’agenda Accueil Temps Libre est disponible via le site https://www.charleroi.be/vivre/enfance-education-jeunesse/jeunesse#452927-la-coordination-accueil-temps-libre

Il est possible qu’une organisation n’y soit pas encore reprise, pour toute précision il est conseillé de contacter la cellule Accueil Temps Libre de la Ville de Charleroi afin de compléter l’Agenda. Tél : 071 86 67 08 ou via jessica.gillet@charleroi.be