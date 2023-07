Opération “Bob Marley” à Charleroi : la police traque l’alcool et les stups au volant

À Charleroi, les opérations policières au nom de code “Épervier” ont lieu régulièrement. Objectif : assurer une présence policière visible en rue. Et jeudi dernier, une opération de ce type, baptisée pour l’occasion “Bob Marley”, s’est focalisée sur l’alcool et les stups au volant. 356 véhicules ont été contrôlés sur le district Est (chaussée Impériale à Gilly) et le district Sud (avenue de Philippeville à Marcinelle).

Opération "Epervier" sur les routes de Charleroi par la police locale, accompagnée de la police judiciaire et du parquet. ©ZP Charleroi

Des barrages ont été installés sur ces axes en journée, pour arrêter certains automobilistes et les soumettre à un pré-test d’alcoolémie. “Les véhicules problématiques étaient ensuite dirigés vers un parking où les contrôles alcool, stups, documents de bord étaient effectués par le service Mobilité”, indique la police locale de Charleroi dans une communication. “Les lieux de contrôle étaient couverts par le PSO (Peloton Sécurisation et Ordre public, NdlR) pour sécuriser l’environnement.” Sur place, un service ORA (police judiciaire locale, section stupéfiants) et le parquet de Charleroi (judiciaire) étaient aussi présents pour assurer un suivi direct des éventuels crimes ou délits.

Tous ceux qui font demi-tour en voyant le barrage ont été interceptés plus loin

La police le précise : “Tous les conducteurs qui ont fait usage de leur GSM en mains à l’approche des barrages ont été verbalisés. En effet, du personnel discret placé en amont des dispositifs de contrôle a pu constater les infractions pour les contrevenants qui probablement signalaient les contrôles sur les réseaux sociaux. Rappelons qu’il en coûte 174 € + 10,02 € de frais en perception immédiate. De nombreux PV ont également été dressés pour des reproductions de plaques d’immatriculation fantaisistes, des enfants non attachés dans leur dispositif de retenue, les occupants des véhicules qui fument dans l’habitacle en présence d’enfants dans le véhicule, etc.” Et d’ajouter : “Quant à tous ceux qui ont tenté d’éviter le contrôle et qui ont fait demi-tour ou ont viré dans les rues adjacentes, ils ont été rattrapés par nos motards ou nos véhicules “coupe-retraite” qui les ont escortés jusqu’aux barrages de police.”

Les contrôles ont-ils porté leurs fruits, au-delà de la présence policière ? Un conducteur sous influence s’est vu retirer son permis pour 15 jours, il sera probablement convoqué. Un autre conducteur, ivre, a subi la même sentence. Trois autres étaient en “alerte” et la police lui a interdit de conduire durant 3 heures. Trois véhicules ont été saisis, ils étaient en défaut d’assurance.