759 musiciens, 102 chevaux, 47 sociétés: le Tour de la Madeleine se prépare, à la mémoire du général Jean-Claude Payen

Accaparé par ses obligations professionnelles, le président sortant, Maxime Sempo, a préféré faire un pas de côté. De nouvelles têtes sont dès lors entrées au sein de l’ASBL qui supervise le rayonnement et la notoriété du folklore mad’léneu. "En tant que président, j’aurai à cœur d’assurer l’intérêt des plus jeunes à reprendre les rênes de la Madeleine et j’accompagnerai les plus anciens dans cette passation", souligne Luc Payen.

Les festivités commencent le dimanche 23 juillet, à 5 heures du matin

C’est ce dimanche 23 juillet que le Tour de la Madeleine proprement dit aura lieu, le dimanche le plus près du 22 juillet, fête de sainte Marie-Madeleine. Fabrice Vassart, colonel-commandant en chef de l’état-Major, la structure qui organise la procession folklorique et s’assure de la bonne tenue de toutes et tous le long du parcours, résume: "Il n’y a plus de grands travaux de voirie sur le parcours, nous marcherons donc selon l’itinéraire établi de longue date". Dans les grandes lignes, les pèlerins civils et les sociétés de marcheurs quitteront la place Francq dès 5 heures du matin, passeront par Roux, Courcelles, Viesville et Thiméon, pour arriver vers le lieu phare de la Têre à l’Danse vers 9 h 45. La procession reviendra alors vers Heigne en traversant les quartiers de Gosselies et de Jumet, pour une rentrée qui débutera vers 12 h 30. Le colonel a reconfirmé que, cette année, le général ne serait pas remplacé au sein de la marche. Il a ensuite évoqué plusieurs chiffres: 47 sociétés folkloriques composeront le cortège, dont 31 reconnues comme sociétés royales (les Archers de Heigne, les Monténégrins et les Tuniques Bleues rejoignent la liste, cette année), 759 musiciens et 102 chevaux.

À lire aussi

Présente pour ce moment protocolaire toujours important, l’échevine des Fêtes, Babette Jandrain, a conclu: "Notre Madeleine est endeuillée et orpheline mais elle va rayonner comme le folklore le mérite. C’est un patrimoine véritable qui existe depuis le Moyen âge, pas une simple fête populaire mais un vrai marqueur de notre identité carolo. Alors, ène bonne Mad’lène à tertous !".