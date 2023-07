Si, bien évidemment, ces rapprochements sont complètement compréhensibles, il est nécessaire de prendre un maximum de précautions. “Les vacances d’été sont toujours des périodes un peu plus légères entre les sorties et les premières expériences on constate une certaine insouciance. Les comportements sont plus relâchés”, constate Rudy Gooris, directeur de l’asbl Sida-IST de Charleroi.

Cette mise en garde se base sur certes sur le bon sens mais également sur un autre constat. “Actuellement, nous n’avons jamais autant d’appels pour des dépistages de chlamydia, gonorrhée et syphilis. Nous recevons deux à trois appels par semaine c’est énorme. Je n’ai jamais vu cela depuis 10 ans. ”

Même s’il n’y a pas certitudes, le directeur se pose la question sur un possible lien avec une certaine liberté retrouvée après les différents confinements. “Ce phénomène n’est pas lié à un âge bien précis. Jeunes et moins jeunes sont plus touchés, hétérosexuels ou homosexuels sans distinction. ” Même si les traitements médicaux sont pus performant notamment en ce qui concerne le Sida, la protection et la communication doivent rester des priorités. Il est également important de rappeler qu’un moyen de contraception oral ne constitue pas une défense contre les maladies sexuellement transmissibles. Les préservatifs masculins et féminins sont clairement recommandés. “En cas de doutes, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. En toute discrétion nous réaliserons les premiers tests complets et orienterons au besoin vers les services spécialisés de Marie Currie. Il sera procédé à des prises de sang et un traitement adapté sera mis immédiatement en place. ”

La communication est également est également primordiale. “Il faut prévenir son partenaire. Ce n’est parfois pas évident mais c’est la santé de chacun qui est en jeu. ” Le directeur met aussi un avant le site depistage.be sur lequel il est possible de rentrer le numéro de téléphone d’une personne qui sera prévenue d’un possible contact avec une personne infectée. Des campagnes de préventions sont aussi consultables sur le site preventionsida.org.

Durant les vacances, l’asbl Sida-IST de Charleroi continue ses permanences et ses tournées. Tous les jeudis à Marchienne de 15h à 18h.Tous les samedis à La Louvière. Le premier mercredi du mois au Resto du Cœur à Charleroi.

Contact et information : 071/92 54 10