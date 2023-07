Un test en ligne gratuit pour mesurer les soft skills des demandeurs d'emploi

Une récente étude a démontré que 89% des échecs de recrutement étaient liés à des problèmes d’attitude, un déficit de soft skills. Une chercheuse en sciences cognitives de l’université américaine de Harvard s’est donc associée à deux vétérans du jeu vidéo pour élaborer un outil d’évaluation du savoir-être. Son nom: Goshaba. "C’est cette solution qui s’appuie sur cinq années de R&D que nous mettons à la disposition des membres de notre communauté", explique Pierre Lelong, Head of Innovation, Education & Citizens de TechnofuturTIC. "Nous sommes le seul opérateur à le faire en Belgique. Au sein de notre centre de formation qui a fait de l’inclusivité l’une des pierres angulaires de son projet pédagogique, nous sommes convaincus que chacune et chacun a des talents cachés. Encore faut-il les reconnaître et pouvoir les identifier." Selon lui, les outils traditionnels utilisés dans les processus de recrutement – lecture de C.V., questions comportementales, tests de personnalité – créent des biais cognitifs. "Le test Goshaba permet d’évaluer les résultats plus objectivement. Il ne tient pas compte par exemple d’éléments déclaratifs. On sait que lors d’un entretien d’embauche, les candidats peuvent modifier leurs réponses en fonction des attentes du recruteur."

À lire aussi

23 minutes, c’est tout

Accessible gratuitement, le test Goshaba permet à chacune et chacun de découvrir ses points forts à travers le jeu. Il ne prend que 23 minutes. Au départ de ce test, les experts au sein de Technofutur TIC informeront les candidats sur les formations qualifiantes en lien avec leurs compétences. Les métiers du numérique sont extrêmement variés: de la cybersécurité à la communication digitale en passant par le développement informatique et l’analyse des données, ils englobent un large éventail de profils et de spécialisations, offrant de nombreuses opportunités d’emploi en constante croissance. "C’est pour aider chacune et chacun à mieux cibler les opportunités qui peuvent s’offrir à elle et lui que nous proposons ce test d’évaluation", poursuit Pierre Lelong. Conforme au règlement de protection de la vie privée, il garantit l’anonymat des candidats.

En 2021, TechnofuturTIC dont le centre est installé à l’aéropôle de Gosselies a dispensé 384 412 heures de formation au profit de 11 773 bénéficiaires, avec un taux de remise au travail de 80% pour les demandeurs d’emploi. Le centre dispose de 13 salles de cours équipées de 250 ordinateurs.

À lire aussi

Une utilisatrice du test en ligne Goshaba témoigne, au sein de TechnofuturTIC

Facile à utiliser et rapide, la solution digitale d’évaluation de soft skills Goshaba détermine les aptitudes à la communication, la collaboration, la créativité, la planification et la résolution de problèmes. Concrètement, ce test en ligne se décline en un parcours de 5 petits jeux, soit 5 escales autour du monde et dure à peine 23 minutes. Le système analyse les comportements grâce à l’Intelligence Artificielle (IA).

Aucune connaissance préalable n’est requise pour passer ce test. À la fin du jeu, le participant reçoit instantanément un rapport détaillé et personnalisé dans sa boîte mail, une synthèse mettant en évidence ses points forts. Cette évaluation lui permettra de mieux comprendre comment utiliser ses compétences clés pour réussir professionnellement.

Les informations contenues dans ce rapport permettent à la personne qui a passé le test de se situer par rapport à des moyennes réalisées sur base des résultats de l’ensemble des participants: il n’y a donc ni bons ni mauvais résultats ! Ceux-ci lui permettent d’affiner son profil pour personnaliser son C.V. et sa lettre de motivation en insistant sur ses points forts.

Des étudiants de bachelier en écriture multimedia de la haute école Condorcet se sont prêtés au jeu, comme Fiona Delforge. "On n’a pas l’impression de faire un test , témoigne-t-elle. L’évaluation m’a permis de découvrir chez moi une forte capacité de réflexion analytique alors que je ne pensais pas spécialement avoir ce type de compétence. Cela me conforte dans mon idée de m’orienter vers les métiers du marketing digital."