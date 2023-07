C’est parti pour Quartier d’été !

Ce jeudi 6 juillet démarre Quartier d’été nouvelle formule. Cette année, c’est l’entièreté de la place de la Digue qui accueille l’un des Big Five les plus attendus : Quartier d’été. Dès l’ouverture, le public et les curieux sont arrivés au compte goûte sur une place toute transformée sur laquelle les familles et les amis pourront s’adonner à des activités sportives ou simplement se poser boire un verre sur l’une des nombreuses terrasses.