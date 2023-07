Châtelet: les animations urbaines de Summer In The City auront lieu du 8 au 16 juillet

L’opération s’intitule "Summer in the city" et cet été dans la ville va se vivre sur le grand parking de la place du Déversoir. Ce samedi 8 juillet, enfants et adolescents, toujours sous la surveillance d’un membre adulte de leur famille, découvriront les premières animations au programme: il sera possible de jouer au basket-ball, au football et au mini-golf, du 8 au 10 juillet mais aussi du 12 au 16 juillet. Des châteaux gonflables attendront les rebonds des plus petits, mais aussi des plus grands, selon les châteaux disponibles, du 8 au 10 juillet et du 12 au 16 juillet. Ce 8 juillet, une animation pour les plus de 18 ans sera également mise sur pied par la structure B’Joy, basée à Nalinnes et qui a créé sa propre bière. Les animations gratuites se poursuivront pendant cette semaine avec aussi une initiation à la trottinette électrique et au scooter électrique, le 12 juillet et une grande soirée musicale dans l’ambiance des 80’s, le vendredi 14 juillet.

Deux propositions payantes seront également mises sur pied, avec une PAF de 5€ par participant. Ces 8 et 9 juillet, il sera possible de s’affronter, en famille ou entre amis, dans un grand laser game. Enfin, du 12 au 16 juillet, un parcours de cuistax sera installé sur le parking.