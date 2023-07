Du mini-foot à la prison de Jamioulx: 5 détenus ont affronté 5 surveillants

Cette année, le concept a été reconduit avec une nouveauté: la participation d’une équipe de surveillants. En amont de la compétition, chaque section de la prison a désigné un capitaine qui devait constituer son équipe, une méthode qui permet de responsabiliser les détenus, au nombre de 391 lors de notre reportage.

Toutes les sections de la prison ont constitué une équipe (deux sections ont décidé de fusionner leur force) et les surveillants ont rejoint l’aventure. Trois poules de trois équipes ont été constituées pour la phase éliminatoire dont les parties étaient arbitrées par Sylvian Ravignon, surveillant. Le vainqueur de chaque poule et le meilleur deuxième se sont affrontés en demi-finale. "Nous avons eu un ex aequo entre deux équipes qui se sont départagées lors d’une séance de tirs au but", précise notre interlocuteur.

Victoire des surveillants

Le destin de la compétition a offert un duel final entre l’équipe de la 6e section et l’équipe de surveillant. Le match s’est déroulé, ce mercredi 5 juillet, dans le préau de l’établissement pénitentiaire, en présence de membres de la direction, de surveillants et d’une poignée de détenus autorisés à suivre le match. La partie, arbitrée par Alexandre Thewis, a bien débuté pour les détenus qui ont rapidement mené par deux fois au score mais l’équipe des surveillants a finalement émergé avec un score final de 7-3.

"Participer à ce tournoi fut une belle expérience. On n’a pas été assez attentifs sur certaines actions où l’on a encaissé de stupides goals mais les surveillants ont mérité leur victoire", confie un détenu. Pour les organisateurs du tournoi, l’objectif est atteint puisqu’il permet de favoriser le dialogue et le respect entre les détenus et les surveillants. Par ailleurs, ce type d’initiative permet de rendre la période de détention plus constructive.

"L’an dernier, après le tournoi, on a constaté une perception différente de certains détenus sur notre travail. Ce contact de proximité avec les détenus permet aussi de désamorcer des conflits car on se rappelle ce qui s’est passé sur le terrain", conclut Benoit Schiltz. L’organisation de ce tournoi a été rendue possible grâce au soutien de la cheffe d’établissement, Catherine Antoine, et au concours de Valérie Ducat, directrice en charge notamment des activités culturelles et sportives.