Elections 2024: les Engagés et C+ proposeront un nouveau projet pour Charleroi, "un super-échevinat pour travaux, propreté, nature et sanctions"

"Oui, je travaille depuis déjà six mois à la préparation d’un projet de Ville ambitieux pour la mandature 2024-2030. Je présenterai ce projet sous la bannière “Les Engagés – C+”. Il est important dans une grande ville comme Charleroi de disposer de relais à d’autres niveaux de pouvoir, et j’ai toute confiance en la manière dont Maxime Prévot dirige notre mouvement centriste et progressiste. Nous voulons incarner une force politique crédible et responsable à l’échelle de la Wallonie et de ses municipalités. J’entends jouer un rôle."

Précisément, serez-vous candidat à une élection au mois de juin prochain ?

"Je me présenterai là où notre mouvement jugera que je peux être de la plus grande utilité. Ce sera à une place non éligible car ma priorité va à Charleroi. J’ai déjà été candidat deux fois aux fédérales, la Région emporte mes préférences. Il y a peu de chances que je sois sur la liste européenne."

Comment votre projet de vous raccrocher aux Engagés est-il accueilli par les militants de C+ ?

"Au cours des derniers mois, j’ai rencontré individuellement un grand nombre d’adhérents à notre mouvement C+ pour leur expliquer les raisons pour lesquelles j’ai proposé cette évolution. L’approche participative voulue par Les Engagés s’inscrit dans la droite ligne de notre expérience à Charleroi. À quelques rares exceptions, cette proposition a été comprise et soutenue. Je m’en réjouis. Nous voulons nous appuyer sur un large panel d’expertises pour coconstruire un projet de ville crédible."

Une alternative au projet de ville du PS ?

"Exactement ! Aucune autre formation politique n’a de vision aussi complète. Nous devons pouvoir aborder toutes les facettes de la vie à Charleroi. Cela permettra une confrontation d’idées ; cela pourra aussi servir de base à l’ouverture d’un dialogue dans la perspective de notre participation à une nouvelle majorité."

Quelle méthodologie et quel planning pour l’élaboration de ce projet de ville ?

"On y va thème par thème. Sécurité, commerce, numérique, logement (qui a alimenté notre dernière session), etc. : nous voulons aller au fond des choses, prendre le temps de creuser les questions, d’approfondir les solutions. L’objectif est d’aboutir pour le printemps, où nous présenterons publiquement le projet. Ce sera le point de départ à la constitution d’une liste que je conduirai. Nous y inclurons des personnalités qui peuvent nous renforcer. J’ai toujours travaillé de manière participative, j’y crois beaucoup. Le niveau de pouvoir communal est particulièrement indiqué pour permettre aux citoyens de s’engager. La prochaine session portera sur l’action sociale."

En 2018, la liste C+ avait obtenu quatre sièges. Quelles sont vos ambitions pour octobre 2024 ?

"Je n’ai pas d’objectifs précis en termes de voix ou de sièges. Avec une présence de douze ans au collège communal et un bilan sérieux au niveau des travaux publics (plus de 550 rues rénovées à ce jour), nous pouvons convaincre de nouveaux électeurs qui aspirent à une gestion efficace des pouvoirs publics."

Votre engagement pour Charleroi est-il intact ?

"Depuis plus de dix ans, il n’y a pas une semaine où je ne me demande pas si je suis utile à ma ville. C’est une véritable chance que d’exercer des responsabilités à ce niveau de pouvoir. Et concernant Charleroi, il y a encore tellement à faire…"

Dans quel domaine en particulier ?

"Nous devons mieux gérer nos espaces publics pour garantir à nos concitoyens un cadre de vie de qualité. Les 8 et 9 septembre prochains, nous allons inaugurer l’ensemble des nouvelles infrastructures de la ville haute. Ce sera un moment marquant, dans la mesure où l’on achève une séquence d’une quinzaine d’années qui a conduit, avec trois collèges successifs, à mener à bien des opérations de rénovation urbaines telles que Phénix, Rive Gauche, la Tour de Police, Charleroi DC, etc. Le bilan est, objectivement, très impressionnant. Mais si l’on veut garantir la pérennité du Charleroi des grands projets, il est indispensable d’améliorer l’efficacité de nos services au niveau de la gestion durable du cadre de vie."

Que préconisez-vous ?

"Je plaide pour la création d’une sorte de super-échevinat du cadre de vie. Il regrouperait le service des travaux, la propreté publique, nature en ville, en lien étroit avec le département de la police administrative."

Avez-vous des incompatibilités pour une future majorité ?

"Hormis les extrêmes, tant à droite qu’à gauche, nous n’en avons aucune. J’ai cru lire dans une interview de la cheffe de groupe PTB du conseil communal que son parti n’avait rien contre nous. Mais Les Engagés ne s’associeront jamais avec le PTB qui sort complètement de notre référentiel de valeurs."

Et si vous êtes débarqué de la majorité ?

"C’est un risque politique que j’assume. Il n’y a jamais de certitudes avant une élection, mais je reste confiant. Je pense que l’électeur prend la mesure du travail réalisé et de la sincérité de notre engagement."