Infraction sur "l'emploi des langues": des panneaux de chantier en néerlandais dans les rues de Charleroi

Eh bien pas du tout! Exemple à Charleroi, la plus grande ville de Wallonie, où un habitant de Marcinelle (district Sud) a déposé plainte en 2019 contre la Ville pour des panneaux de signalisation en néerlandais placés lors de travaux rue Biernaux et de la Station, à Jumet (district Nord). A l'époque, les photos avaient fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Des panneaux de signalisation d'un chantier à Charleroi en néerlandais, à Jumet en 2019 ©D.R.

C'est le conseiller Défi Jean-Noël Gillard qui est revenu sur la question dans le dernier bulletin des questions écrites. "La section française de la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL) a examiné la plainte en avril 2020 et considère dans son avis la plainte recevable et fondée : les panneaux installés pendant les travaux auraient dû être libellés en français uniquement. C'est un manquement important en matière d'information et de sécurité à destination des riverains et des usagers de la voirie, mais aussi une infraction à l'article 50 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. La Ville de Charleroi aurait dû veiller au respect de l'unilinguisme français pour l'entreprise de télécommunication qui travaillait pour son compte", dit-il en interpellant le collègue communal pour voir si un rappel à la loi avait été fait envers l'entreprise en question, qui a installé les panneaux, et savoir si d'autres plaintes de ce genre étaient constatées sur le territoire carolo.

Pour l'échevin des Travaux Eric Goffart (C+), Charleroi reçoit rarement des plaintes concernant des infractions aux lois sur l'emploi des langues. "Le cas mentionné remonte à 2019 et aucune plainte similaire n'a été reçue depuis lors", répond-il. "Lorsque le cas se présente, la Ville de Charleroi entreprend si nécessaire des démarches auprès de l'entreprise concernée: je comprends l'importance de ce sujet en matière d'information, de sécurité et de respect des lois sur l'emploi des langues."