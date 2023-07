L’auto-stoppeur vole le sac à main de la conductrice de 78 ans : “C’est dégueulasse ce que j’ai fait”

À peine deux mois après avoir obtenu un sérieux avertissement de la justice, Abderrahman a récidivé en l’espace de deux jours.

”C’est dégueulasse ce que j’ai fait” reconnaît le voleur

Le 4 avril dernier, Claudine (78 ans) dépose plainte à la zone de police Brunau. Un peu avant, cette dernière a pris en charge Abderrahman, auto-stoppeur sur le bord de la route. Direction la place Charles Gailly à Fleurus. Après avoir déposé l’auto-stoppeur, la septuagénaire s’est rendu compte que son sac à main avait disparu. “C’est dégueulasse ce que j’ai fait”, lance spontanément en guise d’aveu le trentenaire au tribunal correctionnel de Charleroi.

Deux jours plus tard, un caissier du Carrefour Market local se casse le bras après avoir poursuivi le prévenu sur le parking. “Bien connu du magasin, le prévenu a fait mine au caissier qu’il n’avait rien sur lui et a ensuite couru quand ce dernier lui a demandé de s’arrêter”, informe la substitute Lecomte. Pour deux bouteilles de vin de 39,80 euros, Abderrahman s’est débattu face au caissier, provoquant sa chute au sol. Pour ce second vol, l’homme détenu “garantit” qu’il n’a pas touché le caissier. Trois jours plus tard, Abderrahman fut finalement interpellé et privé de liberté.

Ce jeudi matin, ce dernier jure avoir “honte de lui”. “J’étais en grosse difficulté à cause de mon addiction à la cocaïne. J’ai pris la fuite du centre où j’étais en thérapie et j’ai fort rechuté. Quand je consomme, je ne suis plus la même personne. Cela fait 20 ans que je mélange rechute et abstinence”, confie celui qui jure enfin être prêt à saisir une ultime chance.

Le problème est-ce réellement réglé comme l’affirme Abderrahman ?

Pour le parquet, Abderrahman a laissé passer sa chance et il n’a même pas attendu deux mois pour récidiver. La seule option possible est donc la prison ferme avec une peine de 4 ans de prison “pour dire stop.”

À la défense, on souhaite obtenir une peine de travail à titre de sanction, non sans oublier d’insister sur la grave addiction d’Abderrahman et sa… gentillesse. “Même la conductrice victime du vol a confié en audition qu’il était fort sympathique”, souligne son avocat.

Jugement jeudi prochain.