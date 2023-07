Le relighting du stade du Fiestaux prévu pour 2021… n’a toujours pas été fait !

”Ce stade a connu les belles heures de nombreux clubs de la région… veut-on encore le développer ?” s’interroge Maxime Felon, conseiller communal PS dans le dernier bulletin des questions écrites. “Une opération de relighting (rénover l’éclairage NdlR) aurait dû être effectuée début 2021, mais il a fallu reporter l’intervention en raison de la pandémie. Le chantier devait alors avoir lieu fin 2021… Nous sommes au second trimestre 2023 et rien n’a encore vu le jour.”

Pour le conseiller, l’état de délabrement du site inquiète et alarme “l’ensemble des usagers du site et plus particulièrement les Couilletois pour qui la plaine de jeux et le stade du Fiestaux sont un véritable repère dans le quartier”.

L’échevin Karim Chaïbaï, en charge des infrastructures sportives, a répondu à son colistier socialiste : “le relighting du terrain est bien prévu dans le marché global de la rénovation de l’éclairage des terrains de sport”, dit-il, soulignant que le poteau tombé a été enlevé pour permettre l’accès au stade. “Et en outre, la rénovation du complexe sportif a fait l’objet d’une action dans le cadre de la Politique Intégrée de la Ville (PIV) : la réhabilitation complète de ce lieu est essentielle. Les travaux de toiture, qui seront complétés par le remplacement des châssis, devraient débuter au premier trimestre 2024.”