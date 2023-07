Trèves de plaisanteries, la SOFICO – le bras armé de la Région wallonne pour la gestion des autoroutes – vient de faire le point sur les chantiers qui allaient impacter votre mobilité cet été. Pourquoi l’été ? Parce que malgré les congés de la construction, c’est un moment propice pour effectuer des travaux en raison des congés et vacances scolaires. Il y a moins monde sur les routes, et moins de risque de pluie en raison du retour du beau temps.

Dans la région de Charleroi Métropole, il y a plusieurs informations qui tombent ainsi que des travaux bientôt terminés, en cours ou à venir.

Dernières opérations sur la E420/A54, la N5 à Somzée libérée

Le chantier de rénovation des voies de circulation, de certaines bretelles d’accès et de sortie, et des ponts prend fin prochainement sur la E420/A54 entre Nivelles et Charleroi. Du 10 au 14 juillet, il faudra encore fermer la bretelle de l’échangeur de Thiméon (qui relie la E42 venant de Namur à l’A54 vers Bruxelles), une déviation sera mise en place.

La N5 (Charleroi-Couvin) à hauteur de Somzée a, elle, déjà rouvert entièrement à la circulation la semaine dernière. Des travaux de réhabilitation du pont s’y étaient tenus durant de longs mois au niveau du doublement des voies vers Philippeville.

Les travaux continuent sur le R9 et la A503

L’installation de nouveaux “portiques” (les panneaux indicateurs surplombant les voies) sur le R9 suit son cours jusqu’au 8 juillet. Pour permettre aux ouvriers de travailler en toute sécurité, le ring de Charleroi est fermé la nuit (de 20h à 6h du matin) durant cinq jours, avec une déviation qui s’effectue par le centre-ville.

Sur la A503 (Marcinelle R3 – Charleroi R9), le chantier de construction de nouveaux accès et sorties pour la gare Centrale se poursuit également. Pour rappel, un rond-point sous l’autoroute permettra de distribuer le trafic automobile depuis et vers l’arrière de la gare pour éviter – comme aujourd’hui – de devoir traverser le centre-ville.

Des nouveaux chantiers sur le R3 à Couillet

Sur le R3, deux nouveaux chantiers sont prévus pour entretenir les tunnels Hublinbu et Armée-Française, à hauteur de Couillet. Du 10 au 30 juillet, la circulation sera fermée la nuit en direction de Mons. Puis du 31 juillet au 13 août, dans l’autre sens vers Namur, la circulation s’effectuera cette fois sur une seule bande.