Charleroi distribuera des goodies avec son logo pour "gagner en notoriété et en visibilité"

Il se décline aussi à travers des objets. Mugs, bloc-notes, stylos-billes, sacs en tissu, affichettes, cartes postales, T-shirts : autant de moyens de promotion et de souvenirs vendus notamment dans les musées communaux.

Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, le chef de groupe MR Nicolas Tzanetatos demande des précisions au bourgmestre sur l’attribution d’un marché d’achat de goodies. Il s’agit d’articles promotionnels et d’objets cadeau. "D’un montant inférieur à 215.000 euros HTVA, ce marché sera exécuté sur base de commandes partielles c’est-à-dire au fur et à mesure des besoins et sans que la ville de Charleroi n’ait à justifier de la fréquence ni de la quantité. La communication par l’objet permet à nos musées de gagner en notoriété et en visibilité mais aussi au visiteur de se souvenir de son expérience", explique Paul Magnette.

Des articles logotés peuvent être également distribués gratuitement lors de salons, séminaires ou conférences organisés par les différents services de la Ville (salon de l’inclusion numérique, salon Charleroi Seniors, Fête du sport, etc.) ou lors d’événements culturels ou sportifs (District Cup, vernissage d’expositions, …).

L’objectif est toujours d’améliorer l’image, la visibilité de l’administration et de l’ensemble des services proposés aux citoyens. Enfin, "des flags, roll-up et bâches sont aussi réalisés dans le cadre de ce marché afin de promouvoir les activités et les services de la Ville."

Si Charleroi a réassorti son stock l’an dernier, elle n’a encore passé aucune commande sur ce nouveau marché.