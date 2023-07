Farciennes-Châtelet: la piscine Sambr’Aqua prête pour fin 2024, le chantier avance à grand pas

Durant ces 10 ans plusieurs projets ont été pensés jusqu’au projet final Sambr’Aqua soutenu d’abord par les communes de Farciennes, Châtelet, et Aiseau-Presles avant que cette dernière n’abandonne le projet.

Davantage qu'une piscine

Sur site de l’ancienne piscine, les choses ont bien changé. Il ne s’agit plus d’une piscine simplement mais d’un espace piscine et bien-être. Dans une surface augmentée d’un tiers, les visiteurs auront accès à non seulement une piscine de 25 m, une pataugeoire, des toboggans aquatiques, des espaces jeux mais également un espace wellness avec sauna et hammam, une salle de fitness ainsi qu’un espace Horeca. De la précédente piscine il ne reste que la pataugeoire. Le grand bain a été entièrement refait de même que le système de fabrication de chlore. “Nous voulons proposer une expérience complète comme il n’en existe pas dans la région. Nous souhaitons bien évidemment accueillir les enfants mais aussi les sportifs. Les familles y trouveront de quoi passer de bons moments” explique le porte-parole de Farciennes.

La délégation farciennoise et châtelettaine venue visiter l’état d’avancement des travaux ne pouvait cacher sa satisfaction de posséder sur leur territoire un point d’attrait supplémentaire de taille. “Nous avons comme mission de fournir les outils pour que les enfants apprennent à nager et ce sera bientôt chose faite”, se réjouit Daniel Vanderlick, bourgmestre de Châtelet.

Le projet est tel que tout a changé et les différents espaces ont été optimalisés et redéfinis. Locaux techniques, vestiaires, bureaux ou encore local des maîtres nageurs, rien ne semble manquer. En matière de consommation d’énergie, des panneaux photovoltaïques ont été placés sur le toit et de grandes surfaces vitrées font entrer la lumière naturelle.

La facture totale passe de 8 à 15 millions d'euros

Du côté financier, il aura fallu à nouveau délier les cordons de la bourse car si au départ le projet était estimé à 8 millions d’euros (dont 3,6 millions de subsides d’Infrasport) est passé à 14, 9 millions d’euros. Cette augmentation est en partie due à l’augmentation des coûts d’énergie et des matériaux. Afin de réduire les apports des deux communes, une sollicitation a été faite auprès d’Infrasport afin de conserver le ratio des interventions. D’autres recherches de subsides ont été entreprises afin de prendre en charge une partie de installations énergétiques comme les panneaux photovoltaïques.

Avec l’ajout d’une partie à côté de la piscine, le bâtiment s’intègre dans l’espace vert qui fera l’objet d’un aménagement plus tard.

La rénovation complète de la piscine est un atout de taille pour les autorités locales. “Une quinzaine d’emplois seront créés sans compter les emplois indirects, fournisseurs et autres. En tant que plus petites commune du Hainaut avec 10 km ², beaucoup de projets ont été concrétisés et des conventions ont été passées afin de privilégier le recrutement sur la commune. Au-delà de l’aspect emploi, nous souhaitons attirer plus de monde et en faire profiter notamment les commerces locaux.”