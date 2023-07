Les trésors de Charleroi capturés par le photographe flamand Dirk Van Eycken

Articulé autour de quatre thèmes (l’industrie, les rues et l’architecture, les gens et le carnaval) le travail réalisé par Dirk propose une vue particulière oscillant entre reportage et ouvrage d’art. “Je n’étais jamais venu à Charleroi. Pour mon travail de fin d’étude en photo je suis venu découvrir la ville. J’y ai vu non seulement des coins industriels mais surtout des personnes chaleureuses avec qui il est facilement possible de rentrer en contact. Il y a ici une histoire riche qu’on ne soupçonne pas ou trop peu du côté flamand. ”

"Charleroi dans son jus et dans sa joie" rassemble 150 photos, témoins d'un passé et d'un présent riche d'histoires ©Van Kasteel

Depuis le début de l’année 2023, le photographe est venu à 11 reprises s’imprégner, s’immerger et s’inviter dans un folklore jusqu’alors inconnu pour lui. Au terme de ses presque 2 400 km de trajets réalisés en 6 mois entre son domicile anversois et la première ville wallonne, ce sont 6 000 clichés parmi lesquels il faut faire un choix. Tantôt témoignage de vie, tantôt composition artistique le résultat donne un livre prestigieux sans aucuns mots ou les photos tiennent à elles seules tous les discours.

Le Bois du Cazier a été une grande source d'inspiration pour Dirk Van Eycken. ©Van Kasteel

Pour son travail, Dirk Van Eycken est sorti des sentiers battus et garde quelques histoires secrètes notamment à propos de certains clichés réalisés dans des usines désaffectées. Curieux de nature, il n’a pas hésité à entrer les plus belles maisons de la ville dont la maison des médecins. Sur son passage, il a toujours pu compter sur la participation inattendue de l’un ou l’autre comme lorsqu’il rentre dans la basilique et que les grandes lumières lui sont allumées. À l’Hôtel de ville même chose, les portes de la salle des spectacles lui sont grandes ouvertes. Il profite en spectateur privilégié.

Au hasard des rencontres, l’artiste flamand a pu présenter résultat largement encensé par ses professeurs à tel point qu’il ne pourra qu’honorer la promesse faite à ses collègues : les emmener eux aussi à Charleroi découvrir un patrimoine, un art de vivre et une chaleur humaine unique et précieuse.

> Le livre “Charleroi dans son jus et dans sa joie” est au prix de 40 euros et peut être commandé à la Maison de la Presse et de la Communication de Charleroi.