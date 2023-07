"Minimum 35% d'économies d'énergie": rénovations de bâtiments publics à Farciennes, Aiseau-Presles et Montigny-le-Tilleul

Isoler les bâtiments, rénover les châssis et faire la chasse aux dépenses énergétiques inutiles: c'est le défi auquel doit faire face notre société pour s'assurer un avenir plus durable et éviter les crises énergétiques comme on en a connu lors du début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le tout pour, évidemment, éviter le "gaspillage" d'énergie précieuse. Mais cela coûte cher, parce qu'il faut des travaux parfois conséquents, qu'on soit propriétaire privé ou un État, une région, une province, une commune.