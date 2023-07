Recruté en Albanie pour s’occuper d’une plantation de cannabis à Gilly, Mario atterrit finalement à la prison de Jamioulx

6 000 euros pour deux mois de travail

La perquisition en flagrant délit permet l’interpellation de Mario et la découverte de deux chambres de culture aménagées sur place et comprenant au total 750 plants de cannabis. L’homme, originaire d’Albanie, confirme être arrivé en Belgique le 20 décembre 2022 et avoir été recruté pour travailler au sein de la culture durant deux mois. En échange, une belle prime de 6 000 euros lui était promise.

Au final, Mario n’a pas touché le moindre euro et se retrouve empêtré dans les ennuis judiciaires. Emprisonné à Jamioulx, Mario confirme être venu sur le sol belge avec la volonté de travailler dans le bâtiment et offrir de meilleures conditions de vie à ses proches restés dans son Albanie natale.

Une organisation au-dessus de la tête de Mario

Pour le parquet, une peine de 18 mois de prison est requise. À la défense, Me Colin espère obtenir un sursis simple pour son client "dupé" par une organisation extrêmement bien ficelée et qui l’a pris en charge de Bruxelles à Gilly en lui bandant les yeux et en le privant de son propre GSM.

Jugement le 20 juillet.