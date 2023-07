Charleroi : le nouveau citybus est en préparation

Comme le rappelle l’échevin en charge de la Mobilité Xavier Desgain dans une réponse à la question écrite de la conseillère communale MR Laetitia Dehan, ce processus s’articule autour deux temps forts : une phase de diagnostic qui sera suivie par la validation un an plus tard. “C’est dans ce cadre que l’avenir de la ligne du citybus sera examiné en concertation avec la ville, sachant que je souhaite qu’elle soit maintenue, et que son amplitude horaire soit étendue tant en début qu’en fin de journée”.

Le citybus, c’est le bus intra-urbain de Charleroi. Si l’on veut décongestionner le centre-ville de Charleroi pour y réduire les émissions de CO2 et y améliorer la qualité de vie, il n’y a pas de plan B.

L’itinéraire du citybus a évolué au gré des travaux de rénovation de la ville haute. Entre le dépôt TEC Genson à Montignies-sur-Sambre et la gare centrale, sept arrêts ont dû être supprimés, dans des zones de chantier devenues inaccessibles au trafic ou dont les fonctionnalités ont changé, comme le quartier de l’ancien CHU de Charleroi transféré à Lodelinsart sur le site de Marie Curie.

Dans le projet de nouvel itinéraire (où les terminus ne changent pas), le quartier de la Broucheterre, promis à une transformation en profondeur avec la construction du "5e élément" de la Sambrienne derrière le nouveau campus, doit être desservi.

Si les deux centres commerciaux (Rive Gauche et Ville 2) sont toujours sur le trajet, l’ambition est d’offrir une solution de mobilité dans l’intra-ring aux personnes qui se déplacent plus difficilement.

L’échevin le souligne : il est aussi prévu de retravailler l’amplitude horaire. Comme l’observe Laetitia Dehan, le dernier départ s’effectue à 17 h 40. L’échevin dit vouloir élargir les plages de service en soirée, notamment pour favoriser l’usage de ce mode de transport en soirée.

Enfin, le fait que des correspondances gratuites avec les autres lignes de bus et de métro soient accessibles constitue certainement un élément d’attractivité supplémentaire.