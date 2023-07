Châtelet a son parcours Totemus: à la découverte des rues, sentiers, champs et rochers de Bouffioulx

Au pied de ses plateaux dominants et de son plan rocheux, le village de Bouffioulx, blotti au creux de la vallée du ruisseau d’Hanzinne, étale son riche passé et invite les visiteurs à découvrir un artisanat typique: "la poterie de pierre" appelée également "grès de Bouffioulx".

À lire aussi

On le sait, et la fête de la poterie qui se tient chaque année durant le premier weekend de juillet existe pour le rappeler: la poterie est une histoire ancienne. Une histoire de passions. Une histoire de tradition qui se transmet depuis plusieurs générations. Des documents attestent de son existence sur ce site dès le 13e siècle.

Totemus à Bouffioulx. ©ALBIN

Actuellement, deux fabriques allument toujours leur four pour proposer leurs créations de terre: la poterie Biron et la poterie Dubois. Mais Bouffioulx ne s’arrête pas là… Fort de ses deux hameaux, la Blanche Borne et Chamborgneau, le village offre un cadre verdoyant, propice aux balades, à la découverte de la faune et de la flore. Sa réserve Sébastopol recense des espèces d’orchidées aux mille et une couleurs. Le départ de la chasse Totemus s’effectue à la maison de la poterie, dans le centre de la localité. Moins d’une semaine après son lancement, à la veille de la fête de la poterie, ce nouveau produit touristique élaboré par la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi avec le Syndicat local d’Initiative, les poteries Dubois et Biron, a déjà attiré une septantaine de participants. Et 22 équipes ont trouvé le totem. Il s’adresse à ceux qui veulent percer les secrets d’un savoir-faire multiséculaire.

À lire aussi

"Cette chasse Totemus contribue autant au tourisme et à la découverte du patrimoine qu’à l’économie locale", se réjouit le nouveau président de la Maison du Tourisme, l’échevin Maxime Hardy. Mettez-vous à l’écoute de la légende des Hommes de Terre. Suivez-les sur les sentiers de leur palpitante histoire, qui s’enflamme et brûle des feux de leur passion. À mi-chemin entre le jeu de piste et le géocaching, Totemus est une appli mobile téléchargeable gratuitement, accessible 365 jours par an et 24 heures sur 24.

> Infos à la Maison du Tourisme au 071/86 14 14 ou sur le site Visit Charleroi www.cm-tourisme.be.