Cinéma plein air à Charleroi: il y aura une séance dans chaque District, du 12 juillet au 23 août

C’est une opération qui ravit citoyennes et citoyens de Charleroi depuis 2021. Cet été, et donc pour la troisième année consécutive, le service Jeunesse de la Ville de Charleroi organise de grandes séances de cinéma en plein air. Cette fournée cinématographique sur grand écran se déroulera du 12 juillet au 23 août, avec une soirée programmée dans chaque District, selon le calendrier suivant: au Sud, le 12 juillet, avec Astérix et Obélix, L’Empire du Milieu projeté au cœur de la cité Parc de Marcinelle ; au Nord, le 19 juillet, avec le film d’animation Pil, à la rue Deterville, à Jumet ; à l’Est, le 9 août, avec Les Bad Guys, à la plaine de Gilly, rue du Pont d’Arcole ; au Centre, le 16 août, avec Superhéros Malgré Lui, au parc Lambert, à Charleroi et, enfin, à l’Ouest, le 23 août, avec Le Nouveau Jouet, au square de la cité de l’Europe, à Marchienne-au-Pont.