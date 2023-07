Extension du Germoir, salle polyvalente, crèche, bureaux: Monceau FontainES s'agrandit

Le gros œuvre est fini. Il reste à aménager l’intérieur ainsi que les abords. Ambition: inaugurer avant la fin de cette année 2023. La façade partiellement recouverte d’un revêtement en acier Corten donne un cachet particulier à l’ensemble, dans le prolongement du bâti existant. "Nous portons un second projet d’équipement sur le site: c’est la construction d’une salle polyvalente et d’un bloc de douches, WC et vestiaires femmes et hommes", poursuit Bruno Carton.

À lire aussi

L’ambition est d’offrir une infrastructure adaptée à la pratique de sports. La salle polyvalente accueillera des activités de danse, yoga, arts martiaux, etc. La partie sanitaire sera accessible aux travailleurs et usagers du parc d’économie sociale. Le coût de ce projet a flambé sous l’effet des crises successives: "Le budget prévisionnel estimé à 265 000 euros avant la guerre russo-ukrainienne a grimpé à 350 000 €, en raison de la hausse des prix des matériaux et de l’inflation des salaires", poursuit le directeur, qui épingle tout de même: "Par chance, les taux d’intérêts de l’emprunt hypothécaire contracté en son temps pour financer le projet ont pu être maintenus."

L’extension du Germoir est quasiment terminée, elle permettra notamment d’agrandir l’espace de restauration et de créer des salles de séminaires. ©ÉdA – 7028962960

1600 m2 de surfaces

Le chantier vient de s’ouvrir: les toitures des constructions actuelles, face au siège de l’ASBL Relogeas, vont être démontées au profit de nouveaux volumes. La salle et ses annexes développeront un peu plus de 200 mètres carrés. Par la suite, c’est à l’arrière, sur un terrain d’un hectare de la rue Oscar Herbinaux acquis en février 2022 par Monceau FontainES, que l’extension du parc d’économie sociale va se poursuivre. "Le master plan est en cours d’élaboration", précise Bruno Carton.

L’intention est d’y aménager une crèche pour compléter l’offre de celle du pôle de reconversion de Marchienne-au-Pont, ainsi que des bureaux et ateliers. Ceux-ci sont destinés à l’entreprise AID Soleilmont, très à l’étroit dans ses installations actuelles, et au siège de la fédération wallonne des entreprises de travail adapté (Eweta). Au total, ces infrastructures devraient offrir 1600 mètres carrés de surfaces.