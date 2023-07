Froidchapelle a enfin une bibliothèque digne de ce nom

Comme annoncé dans nos colonnes récemment, Froidchapelle ne comptera plus deux bibliothèques mais une seule sur son territoire. Il s’agit d’une condition imposée par la Province si la Commune veut une reconnaissance officielle et les subsides qui en découlent. La bibliothèque de Boussu, c’est donc du passé. Les prêts de livres et de jeux, ce sera à Froidchapelle, à la Maison du Crochet jouxtant l’école communale.