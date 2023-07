Ilirjan, le jardinier albanais, obtient le sursis simple

Dupé par une association de malfaiteurs

Celui qui était agriculteur dans son Albanie natale ne niait pas avoir occupé la casquette de jardinier de la vaste plantation et recevoir tous les 4-5 jours de la nourriture livrée “à domicile”. Comme tant d’autres avant lui, Ilirjan a été finalement dupé par une organisation et ne savait pas qu’il allait s’occuper d’une plantation de cannabis quand on lui a proposé un job à Bruxelles. Comme requis par le parquet, le jardinier a écopé de 15 mois de prison avec un sursis simple de 5 ans.