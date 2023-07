L’expo FoulonScope propose non seulement de découvrir une facette d’un des thudiniens les plus célèbres : Roger Foulon mais aussi d’interagir et de se connecter à l’auteur et au journaliste qu’il était.

Celui dont on fêtera le centenaire de sa naissance le 3 août prochain est au centre de toutes les attentions notamment grâce à son travail littéraire.

À l’occasion du centenaire de Mr Roger Foulon, personnalité thudinienne journaliste et poète, le Centre culturel, la Ville de Thuin et de nombreux partenaires proposent un cycle d’activités variées sur la durée du prochain semestre.

“Dans ses nombreuses activités, Roger Foulon a été journaliste, plus spécifiquement correspondant local. Parcourant la Thudinie étendue pour ses reportages, il a été photographe de presse pour illustrer ses articles. Fouillant dans ses vastes archives, nous vous proposons de redécouvrir ses clichés autour de thèmes variés comme le folklore, les activités scolaires ou de clubs ainsi que de nombreux faits divers… ”

Mais tout ceci hors contexte !

En effet, les articles de presse qui accompagnaient ces photos sont manquants et, quand celles-ci sont isolées, elles sont parfois surprenantes. Confrontées aux seules images, nous vous invitons à livrer votre parole sur celle(s) qui vous inspire (nt).

“Aidé de post-it, écrivez votre article de presse pour interpréter les nombreuses photos présentes, collant votre texte sous la photo pour la durée de l’exposition. Pas de limite de texte par photo, réinterprétez à foison ! Nous rassemblerons vos idées pour les partager sur nos différents sites”.

Expo du lundi 10 juillet au vendredi 4 août, de 9h à 16h en semaine et sur réservation le week-end (Samuël Dionkre : 071/59.71.06 ou 0456/30.34.25)