Toujours 3 ans de prison pour Rocco, l’installateur d’une plantation de cannabis à Souvret

Il y a des oppositions qui passent et qui permettent d’obtenir une peine réduite et plus clémente, mais dans certains cas l’opposition est considérée comme non fondée et la peine prononcée reste d’actualité. Ce qui est le cas de Rocco. Lourdement condamné à 3 ans de prison fin juin pour avoir permis l’installation d’une culture de cannabis de 963 plants dans une habitation inhabitée depuis 2 ans rue Paul Janson à Souvret entre janvier et octobre 2022, Rocco n’a pas obtenu ce qu’il espérait en formant opposition au jugement.