Ce que la reconversion de Ford Genk nous apprend sur Caterpillar Gosselies

Les usines ont vécu des histoires très semblables: l’annonce d’une fermeture en 2012 pour le constructeur automobile du Limbourg, mise en œuvre en décembre 2014 ; et en 2016 pour le fabricant d’engins de chantier américain, concrétisée un an plus tard.

En juin 2017, le plan Catch est activé à l’initiative de Paul Magnette. Et les premiers résultats ne tardent pas à tomber: le lièvre Cat passe devant Genk la tortue. Mais, aux joies d’avoir devancé le site flamand vont succéder de retentissants échecs pour Caterpillar Gosselies: Thunder Power d’abord, puis Legoland au début de cette année, abandonnent.

En interrogeant le ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus, sur la stratégie mise en place dans le Limbourg, le député Écolo Christophe Clersy a remué le couteau dans la plaie. Willy Borsus se refuse toutefois à faire des parallèles: "Les deux sites ne sont pas comparables", insiste-t-il, même si les apparences tendent à laisser penser le contraire. "À Genk, le plan de reconversion mis en place dès 2013 par la Région flamande prévoyait la création d’un parc d’entreprises. En partenariat avec la Province du Limbourg, il a été décidé de détruire les bâtiments de Ford et d’assainir les terrains afin d’y créer la Logistic Valley Flanders. À la suite d’investissements conséquents, le site a été divisé en trois zones à redynamiser via partenariats public-privé. Le gouvernement flamand a cédé la dernière parcelle de terrain de l’ancienne usine Ford à la Ville de Genk et à la société de développement provincial (POM-Limburg) au début de cette année. C’est dans ce contexte que la société de construction de matériel agricole John Deere a décidé d’y faire assembler des véhicules de sa marque par Rhenus Automotive. À Charleroi, l’option a été prise de maintenir les bâtiments de Caterpillar."

Le ministre est formel: "Ni l’Agence wallonne à l’exportation, ni Wallonie Entreprendre n’ont été sollicitées par John Deere afin de s’y implanter", on n’a donc raté aucune opportunité. "La recherche d’un investisseur pour le site se poursuit et tous les acteurs concernés sont pleinement mobilisés."