Grève des pilotes Ryanair les 15-16 juillet: "On est dans un pays magnifique où le ministre des Aéroports ne peut rien dire sur les compagnies"

Le PTB a donc demandé au ministre où en était la piste d'une médiation gouvernementale auprès de Ryanair et des syndicats, les plans pour la diversification des sociétés aériennes à Charleroi afin de ne plus dépendre que d'une compagnie, et a souhaité savoir si les ministres compétents en Justice et Travail peuvent intervenir "contre cette compagnie qui ne veut pas respecter le droit belge".

"Il ne m'appartient pas de m'immiscer dans les négociations sociales"

En réponse, le ministre Adrien Dolimont (MR) a précisé qu'il ne lui "appartenait pas" de s'immiscer dans les négociations sociales, mais a appelé syndicats et Ryanair "au dialogue pour éviter une grève qui pénaliserait l'aéroport BSCA et les voyageurs". Il a également précisé que Ryanair préviendrait les passagers concernés par des vols annulés 48 heures à l'avance par mail ou SMS, tandis que BSCA va utiliser ses réseaux sociaux pour attirer l'attention des passagers sur le fait que leur vol risque d'être annulé ces jours-là et de bien vérifier auprès de la compagnie qu'ils pourraient s'envoler. "Quant aux potentiels manquements de Ryanair sur la législation sociale, il appartient aux instances compétentes d'en juger, pas à moi", a encore dit Adrien Dolimont. Enfin, sur la diversification, il a souligné que BSCA avait déjà commencé à conclure des accords avec d'autres compagnies aériennes, tout en précisant que cela se faisait "sans pour autant renier Ryanair" et qu'il fallait prendre en compte "le marché européen, où Ryanair, Wizzair et Easyjet ont le plus d'avions face à des compagnies traditionnelles qui perdent des parts de marché: une réalité dont il faut tenir compte".

Une intervention qui n'a pas convaincu Germain Mugemangango, qui s'est dit "pas rassuré par les réponses: la grève est provoquée par Ryanair, pas par les pilotes... On est dans un pays magnifique où il y a un ministre des Aéroports qui ne peut rien dire sur les compagnies qui utilisent cet aéroport." Il surenchérit: "il reste que quand une compagnie ne respecte pas loi, vous avez la responsabilité politique de faire respecter la loi sur l'aéroport dont vous avez la charge." Il a aussi constaté l'absence de réponse quant à la médiation éventuelle du gouvernement dans le conflit social : "qu'en est-il? Est-ce que ça s'est fait? Est-ce que ça a échoué?"