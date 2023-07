Un nouveau Kiabi à City Nord Gosselies : une dizaine d’emplois à pourvoir

Pour les “shoppers” d’abord, le nouveau magasin Kiabi, supermarché du prêt-à-porter originaire de France, ouvrira ses portes le 19 septembre sur l'avenue principale (Chêne Saint-Jean, à côté de Bristol, Celio, etc.). Sur 800m², l'enseigne promet “un nouveau magasin entièrement dédié aux familles avec une large gamme de mode contemporaine à prix doux”. Kiabi est une marque qui semble responsable, d’après le média indépendant Clear Fashion, avec des matériaux naturels et recyclables, des audits “droits du travail” dans ses usines de confection et la non-utilisation d’une large gamme de produits toxiques, mais avec des bémols. L’enseigne propose également des reprises et ventes de vêtements d’occasion.

Pour les personnes en recherche d’emploi, ensuite, il y aura une dizaine de postes à pourvoir pour le magasin de Gosselies. Un speed dating virtuel sera organisé le matin du mercredi 2 août pour convaincre sur “leurs compétences et surtout leur personnalité”. Un test pratique aura lieu pour celles et ceux qui sont retenus le 9 août. Une formation intensive sera organisée alors pour les candidates et candidats retenus, de la fin août à l’ouverture du magasin, sous contrat évidemment. Il faut s’inscrire avant le 24 juillet via smrtr.io/fDx2C.

La dizaine de postes disponibles sont dans le secteur “vente”, Kiabi recherche des personnes pour conseiller les clients, réassortir, s’occuper de la caisse ou des cabines. L’enseigne cherche surtout des gens positifs et bienveillants, avec de la personnalité. Les contrats sont plutôt négociables, nous dit-on, allant du temps partiel au temps plein, la plupart en CDD tout de même – mais en vue d’un CDI par la suite. L’équipe devrait être composée d’une vingtaine de personnes pour l’ouverture.