Charleroi: l'Ancre termine son séjour au BAD festival en musique, ces 14 et 15 juillet

Comme tout bon menu qui se respecte, ce festin culturel va se terminer sur un dessert et, faute d’une meilleure métaphore, avec un petit verre offert par le patron. Ce vendredi 14 juillet et ce samedi 15 juillet, le public pourra se plonger dans l’objet scénique polymorphe concocté par Corentin Skwara. Intitulé Tacoma Garage, le spectacle tient à la fois du concert, du stand up, du projet vidéo et de la pièce de théâtre. Guitare en main, Corentin revient sur le choc qu’il a vécu lorsqu’il a vu The Sonics en concert: ces vétérans du rock, désormais septuagénaires, dégageaient toujours une énergie dingue ; à tel point que l’artiste s’est engagé auprès du manager du groupe pour suivre et filmer la tournée européenne des Sonics, sans avoir d’expérience cinématographique, ni même de caméra. La représentation a lieu à 19 h 30, chacun des deux soirs, les dernières places se réservent encore maintenant, sur www.ancre.be.

Le digestif, qui s’annonce corsé, tout le monde pourra le déguster, entièrement gratuitement, et la promesse est lancée: ça va déménager sur tout le site du BAD Festival, ce samedi 15 juillet, à 21 heures. L’Ancre a convié Giacomo Panarisi, leader-chanteur de Romano Nervoso, à présenter son dernier projet rock en date. Issu des confinements vécus pendant la pandémie de coronavirus, l’alter ego Giac Taylor remplace donc ici Romano Nervoso pour ces morceaux punk-garage issus d’un disque enregistré en solo, en moins d’une semaine.