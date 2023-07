Charleroi: le CPAS poursuit son combat contre la fracture numérique

“Contrairement à une idée reçue, cette fracture numérique ne touche pas que les personnes âgées mais également les personnes d’origine étrangère maîtrisant peu ou mal le français ou encore des jeunes ayant peu de capacités numériques. Ou encore des personnes analphabètes ou peu lettrées ainsi que les personnes à la rue”, constate Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS de Charleroi. Et de poursuivre “Des articles et des études indique que cette fracture numérique pénalise des personnes dans leurs démarches et leurs droits comme la comparaison des fournisseurs d’énergie, obtenir des aides variés, avoir accès à sa banque ou sa mutuelle en ligne. ” Afin d’améliorer la situation le centre public d’action sociale a répondu à un appel à projet et grâce à cela a pu obtenir près 1, 2 million d’euros pour mettre en place un projet d’accompagnement et de formation "Clic... tous connectés" “Concrètement, ce subside s’étale sur les années 2022, 2023, 2024 et 2025. Il nous a permis d’engager 5 agents à temps plein qui vont animer 9 espaces numériques au sein de 4 départements du CPAS : le service social, l’action collective, la santé mentale et les maisons de quartiers. ”

Un accompagnement sur tout le territoire en collectif ou en individuel à la demande

Des séances collectives sont organisées une à deux fois par semaine dans les 4 espaces citoyens (et les antennes annexes Gosselies, Dampremy, Docherie), dans les antennes sociales de Charleroi, Gilly et Marchienne-au-Pont, dans le service d’appui du Spinois pour les sans-abri et les personnes en grande précarité et également dans la maison de repos de Monceau.

“Outre les points de contact avec les usagers, il est prévu que la société “We tech Care” avec qui nous collaborons sensibilise 250 agents du CPAS, tous secteurs confondus, à cette fracture numérique et fore 25 “super-aidants numériques parmi nos collaborateurs”, conclut le président.