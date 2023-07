Deux accidents sur la N53 en 24h: un radar-tronçon prévu, "on ne peut pas abattre tous les arbres!"

À lire aussi

Les arbres le long des routes sont des "obstacles" qui présente un danger certain: sans leur présence, les voitures auraient fini leur course dans un champ ou un fossé au lieu d'être stoppées net, et qui peut alors dire ce qu'il serait advenu des conducteurs? La Région wallonne table sur un horizon "0 tué sur les routes en 2050": dès lors, que peut-on dire sur la situation de la N53, qui avant aujourd'hui a déjà clamé de nombreuses vies, encore en 2022, en 2019 et par deux fois en 2015?

"Cette route a toujours été dangereuse, pourtant il y a eu des aménagements au niveau des carrefours, des marquages au sol et des abords d'une école", analyse Benoit Godart de l'institut Vias. En 2013 également, suite à de nombreux accidents les années précédentes, plusieurs arbres ont été coupés, ou sécurisés par des garde-fous, "mais le problème récurrent sur ce type de route, c'est la vitesse. La N53 est d'ailleurs typique: une longue nationale, bordée d'arbres, où des gens dépassent allègrement. La solution pourrait être d'y mettre un radar tronçon... parce qu'on ne peut pas couper tous les arbres, pour la biodiversité mais aussi parce qu'on sait que dégager la vue, élargir l'horizon, donne tendance à rouler plus vite encore. Il n'y a pas de solution miracle."

Un radar tronçon a justement été demandé par les polices Botha et Germinalt, précisément pour la N53. "Une demande en ce sens a effectivement été effectuée, elle devrait être acceptée a priori pour un placement en 2024", confirme le cabinet de la ministre Valérie De Bue, en charge de la Sécurité Routière. "La ministre est favorable au placement de radars, parce qu'ils permettent de diminuer la vitesse sur les routes même hors des zones contrôlées. Mais avant de savoir la localisation précise ou la portée de ce futur radar, il faut encore une concertation avec le parquet, la police et le gestionnaire de la voirie qui aura bientôt lieu pour tout l'arrondissement de Charleroi."

Sur la N53 entre Montigny-le-Tilleul et Beaumont, il y a eu 41 "accidents corporels" (avec blessés ou tués) sur ces dix dernières années selon Statbel. Soit un peu plus de quatre par an. Pas assez pour rejoindre le triste palmarès des routes les plus dangereuses de Wallonie mais suffisamment pour être interpellant.