Au volant de sa Ford Focus, Fathi fournit ses clients en cocaïne et héroïne: il se faisait plus de 2000€/jour

Plus de 2 000 euros/jour

La fouille de la voiture permet aux agents de saisir 660 euros, 14,2 g de cocaïne et 76,9 g d’héroïne. Directement, Fathi passe aux aveux et confirme vendre depuis deux mois à la suite de soucis financiers. “Il se fait entre 2 500 et 2 700 euros par jour et ne garde que 500 ou 600 euros pour lui”, précise le parquet. Le reste du butin est en réalité envoyé auprès de ses proches au Maroc, notamment pour soigner la maman malade. “C’est le seul moyen qu’il a trouvé pour gagner de l’argent”, insiste la défense du prévenu.

Étant donné la faible période infractionnelle et l’absence d’antécédent judiciaire de Fathi présent chez nous depuis 2009, le parquet souhaite une peine de 12 mois de prison avec un sursis simple. Mesure de faveur également plaidée par la défense. Jugement ce vendredi.