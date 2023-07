Charleroi: le PTB milite pour plus de logements publics et subventionnés, sur le modèle de ce qui existe à Vienne

Dans son projet politique "Fais le switch", le PTB présente un plan pour rétablir le droit au logement pour tous. "Un droit inscrit dans la constitution", rappelle Pauline Boninsegna. Ce plan d’accessibilité au logement se nourrit d’un modèle, celui de "Vienne la rouge" en Autriche, où la municipalité a massivement construit des biens résidentiels. L’impulsion a été donnée dans l’entre-deux-guerres, mais le mouvement s’est poursuivi. "C’est ainsi que des centaines de milliers de Viennois vivent en logement social. Une politique semblable, cela peut, demain, se faire ici aussi", assure la cheffe de groupe PTB du conseil communal de Charleroi.

Elle a travaillé la question avec une élue de son parti à Leuven, Line de Witte. "Au fil des ans, la ville sur le Danube est devenue celle où il fait le mieux vivre au monde, affirment les deux jeunes femmes. La moitié de la superficie de Vienne est aménagée en parcs et plaines de jeu. En été, les deux millions d’habitants peuvent aller se rafraîchir dans les 17 piscines publiques en plein air. La capitale est aussi appréciée pour ses nombreux cafés, restaurants et centres culturels".

En bref, Vienne a tout pour être une ville aussi chère que Paris, Londres ou Amsterdam. C’est pourtant le contraire. Son secret ? Ses gestionnaires publics exploitent un parc de 220 000 "logements communautaires" (Gemeindebau) et en subventionnent 200 000 autres qui doivent répondre à des critères de qualité stricts et sont loués pour un loyer modéré. "Ce que chez nous, nous appelons des logements sociaux, uniquement accessibles aux personnes à très bas revenus, est très ordinaire à Vienne. Près de 60% des Viennois louent une habitation publique ou subventionnée".

Outre une habitation, les complexes de logements de la capitale autrichienne proposent une foule de services, depuis des crèches et lavoirs jusqu’à des ateliers de réparation de vélos et des magasins de quartier, en passant par des pharmacies et des cabinets dentaires. L’offre varie en fonction des besoins des habitants, tout comme de la configuration et la sociologie des quartiers. Les résidents ont en effet leur mot à dire dans l’offre de services.

La réalité oblige à reconnaître que si certains logements viennois sont loués pour moins de 400 euros par mois, le cours moyen des loyers est de 10 euros par mètre carré. C’est-à-dire près de trois fois moins qu’à Paris mais une fois et demi plus qu’à Charleroi où le différentiel calculé à l’échelle de 6000 des 10 000 logements de la Sambrienne lui apporterait chaque année entre 10 et 15 millions d’euros de complément pour financer la rénovation de son patrimoine immobilier et investir pour continuer à l’étendre.

Pauline Boninsegna le déplore: "La ville de Charleroi brade ses réserves foncières. On l’a vu à la ville-basse où une grande partie du quartier du Left Side business park a été donnée en concession au groupe immobilier Eiffage. À la ville-haute, Charleroi se prépare à vendre son building Charleurope. On évoque le projet de réurbaniser les terrains de l’ancien CHU et demain du Sporting, après le déplacement du stade vers la Zebrarena de Marchienne-au-Pont. Idem sur une partie du site du palais des expos. Bref, les cadeaux aux promoteurs immobiliers, cela doit cesser. Il appartient aux pouvoirs publics de décider ce qui doit être construit et où. Cela doit être adapté aux besoins réels, en concertation avec la population".

L’élue PTB insiste: "Il faut une offre de logements abordables, durables et confortables, à vendre ou à louer. Les propriétaires doivent pouvoir obtenir des prêts sans intérêt pour isoler leur logement en un temps record, ce qui n’est réservé qu’à certaines catégories de bénéficiaires."

La cheffe de groupe du PTB de Charleroi l’admet: ce projet politique dépasse la seule volonté de la Ville. "La Wallonie et le fédéral ont un rôle à jouer. Nous devons donc investir de manière plus ambitieuse. À l’échelle de la Wallonie, la majorité se fixait l’objectif de bâtir 3000 nouveaux logements sociaux sur tout le territoire au cours de la législature. Quatre ans plus tard, nous en avons perdu !" Selon elle, Charleroi a le devoir de monter au créneau pour inverser la tendance: "Nous avons la première société de logement de service public du sud du pays, la Sambrienne. Nous avons aussi le plus important CPAS de Wallonie. Ces emblématiques structures peuvent faire bouger les lignes." Aligner Charleroi sur Vienne imposerait d’y doubler le nombre de logements sociaux. Et d’imposer au secteur privé de fournir 20 000 biens à des loyers réduits…