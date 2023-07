Outils en main, ils mettent tout leur savoir-faire au service de plusieurs interventions qui étaient devenues nécessaires, au fil des ans: ils remplacent, un par un, tous les joints usagés des vitres de la verrière du passage. Le cas échéant, ils remplaceront également les vitrages qui seraient cassés.

Des travaux qui non seulement vont apporter une vraie plus-value esthétique à l’ensemble mais qui vont aussi donner un coup de jeune bienvenu à cette structure qui a été inaugurée le 10 avril 1892 et se trouve donc contemporaine aux autres passages européens les plus célèbres, qu’il s’agisse du passage Pommeraye de Nantes (1843), des galeries royales Saint-Hubert de Bruxelles (1847) ou de la galerie Vittorio Emmanuele II à Milan (1867). Si le passage de la Bourse de Charleroi peut sembler plus modeste face à ces célèbres exemples, il a tout de même pour lui le parti pris voulu par son architecte Edmond Legraive: cette verrière courbe, qui suit le virage imprimé par le passage.

La verrière et les façades de la galerie intérieure, de style néoclassique, sont d’ailleurs classées au patrimoine wallon depuis 1990. En 2011, ce classement a été élargi aux façades des corps d’entrée, de style néorenaissance flamande, du côté de la rue de Marchienne. Le passage de la Bourse, enfin, est devenu un élément important du projet global de relance de la ville-basse, entre les fiches européennes Phénix et le shopping Rive Gauche.

Ces travaux actuels, qui devraient être finis pour cette rentrée de la fin août, et devraient également inclure la refermeture de la structure verticale du passage, sont financés dans le cadre du droit de tirage de la PIV, politique intégrée des villes. Pour rappel, dans ce contexte, la Région a accordé un subside global de 52 millions€ à la Ville de Charleroi. Un budget de 650.000€ est prévu pour le passage de la Bourse.