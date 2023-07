Deux coups de feu dans un véhicule sur le R3: Aubain Bellens de nouveau face à la justice

À l’époque, Aubain n’a que 17 ans et n’est entendu qu’en tant que témoin devant la cour d’assises. Ses complices écopent de peine allant de 25 à 30 ans de prison. Aubain Bellens, lui, est condamné à rester enfermé en IPPJ jusqu’à ses 20 ans. Depuis lors, le jeune Aubain est devenu un homme resté englué dans la délinquance, collectionnant les lourdes condamnations judiciaires et les nouveaux faits.

Deux balles tirées sur le R3 à 100 km/h

Si Aubain Bellens a de nouveau comparu face à la justice carolo, c’est pour plusieurs préventions : port d’arme à feu, recel d’une Jaguar XKR et une tentative de meurtre le 30 janvier 2022 sur le R3 à Forchies-la-Marche.

Cette nuit-là, Aubain Bellens croise la route de deux voitures sur l’autoroute. Au volant de la Jaguar, l’homme archiconnu de la justice ne supporte pas le comportement des deux conducteurs, côte à côte sur le R3 en train de jouer à se dépasser. “J’ai fait des appels de phare pour passer, mais on m’a fait des queues de poisson et un doigt d’honneur. Alors, je ne vais pas mentir, je me suis énervé”, admet Aubain face à la justice.

Ce dernier dégaine un semi-automatique et fait feu à deux reprises en direction d’une Polo. Pour quelques centimètres près, le conducteur a échappé à l’un des tirs. Pour le parquet, il s’agit là d’une tentative de meurtre. Au début de l’enquête, rien ne permet d’établir l’identité du tireur fou. Mais une scène de menaces le 9 janvier 2022 rappelle étrangement le même comportement du suspect.

Au moment des faits: sous bracelet électronique, sans autorisation de conduire

L’arme et le véhicule utilisé lors de ces menaces correspondent également pour la scène du 30 janvier. La plaque d’immatriculation française, relevée par la victime des menaces, permet finalement l’identification et l’interpellation d’Aubain Bellens. À l’époque, ce dernier est sous bracelet électronique et est interdit de conduire et encore moins de faire usage d’une arme à feu.

Aubain indique être devenu parano. “J’avais des menaces à gauche et à droite notamment à cause de l’affaire du boulanger de Jamioulx. Alors je me suis armé. ”

Le 15 février, le détenu a aussi fait feu envers deux Pitbulls en rue “pour les faire fuir”, alors que les chiens venaient d’attaquer le chihuahua de sa sœur.

Un "dangereux" pour le parquet: "s'il sort, il va tuer des gens"

Du côté du ministère public, qui doit protéger la société, Aubain Bellens est considéré comme “dangereux”. Une peine de 12 ans de prison est donc requise pour protéger la société. “S’il sort, il va tuer des gens”, affirme même le parquet à l’audience.

À la défense, on demande “une peine pas désespérante” pour l’homme de 32 ans qui a “vécu comme on lui a appris de vivre” entouré de proches eux aussi condamnés par la justice pour des faits graves.

Jugement ce vendredi matin.