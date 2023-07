Grève Ryanair à l'aéroport de Charleroi: voici la liste des 44 vols annulés samedi 15 juillet

Une grève va secouer les vols depuis et vers la Belgique de la compagnie low-cost Ryanair, ce samedi 15 et dimanche 16 juillet. Ce sont les pilotes qui avaient prévenu la compagnie qu'ils n'accepteraient plus de travailler à salaire réduit (à l'époque en raison du Covid), de perdre un jour de repos comme prévu par la compagnie, et de devoir abandonner les poursuites judiciaires contre leur employeur pour avoir droit à négocier des conditions salariales et de travail.