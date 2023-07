Les porte-clés LGBT distribués par la Ville de Charleroi… fabriqués en Hongrie, LE pays anti-LGBT !

Mais une des dernières actions en date pose question : des porte-clés aux couleurs LGBTQIA + ont été distribués en mai 2023 au personnel communal, aux élus et dans leurs cabinets. Objectif : sensibiliser à la cause queer. Sauf que comme l’épingle le conseiller communal Thomas Lemaire (PTB), ils ont été fabriqués… en Hongrie !

La Hongrie, LE pays anti-LGBT

Depuis juin 2021, ce pays européen dirigé d’une main de fer par Viktor Orbán a criminalisé l’homosexualité et la transidentité. La loi interdit la “représentation ou la promotion” de l’homosexualité et du changement de sexe, ce qui concrètement a amené un exil massif d’une partie de la population, fuyant littéralement leur pays. Et ce n’est pas fini, puisqu’encore en avril 2023, Viktor Orbán, quasi-dictateur à ce stade (il a mis la main sur l’immigration, les médias, la culture et l’éducation entre autres), émettait la possibilité de légaliser le fait de dénoncer anonymement les couples homosexuels aperçus avec un enfant. On voit donc facilement la situation schizophrénique des porte-clés fabriqués dans un pays ouvertement anti-LGBT pour promouvoir les droits et la tolérance LGBT.

Évidemment, la loi et le pouvoir en place en Hongrie ne représentent pas les opinions de l’ensemble de la population qui y vit, qui subit elle aussi probablement les affres du totalitarisme politique. On peut même, en étant facétieux, voir ce porte-clé comme un pied de nez au pouvoir de Viktor Orbán. Mais il reste que ce choix de dépenser de l’argent prévu pour la lutte LGBTQIA + dans l’économie d’un pays dont les valeurs sont à l’exact opposé pose question.

Le problème derrière tout ça ? La loi sur les marchés publics

Interpellée sur la situation, l’échevine a répondu au PTB que la commande du service Égalité des chances avait été rattachée au marché public “Goodies” de la Ville de Charleroi. Un marché public qui, selon les règles en vigueur, avait été passé au niveau européen et remporté par une entreprise liégeoise qui sous-traite notamment à cette usine hongroise. En bref : “on n’a pas le choix.”

Et ce n’est pas faux : les marchés publics sont très encadrés. Trop ? Dans un cas comme ici, qu’une situation aussi grotesque ne soit pas un critère d’exclusion pose évidemment question. Qu’on finance indirectement un régime anti-LGTB avec des crédits dédiés à la lutte LGBT est une aberration. Mais c’est loin d’être la seule : dans les travaux publics, il arrive qu’on finance du dumping social dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie des habitants. Ou qu’on finance des produits polluants qui ont fait le tour du monde plusieurs fois pour des constructions écologiques. Parce que souvent, les critères légaux qui l’emportent sont “le prix, le prix, le prix”. Et tant pis pour le reste…