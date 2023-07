Neuf ans de prison ferme pour Aubain Bellens qui a sorti une arme lors d'un road-rage sur le R3

À l'époque, Aubain n'a que 17 ans et n'est entendu qu'en tant que témoin devant la cour d'assises. Ses complices écopent de peine allant de 25 à 30 ans de prison. Aubain Bellens, lui, est condamné à rester enfermé en IPPJ jusqu'à ses 20 ans. Depuis lors, le jeune Aubain n'est jamais sorti de la délinquance, enchaînant nouveaux faits et condamnations judiciaires...

Faire peur, plutôt que de tuer

Le 30 janvier 2022 sur le R3 à Fontaine-l'Évêque, Aubain Bellens était suspecté d'avoir commis une tentative de meurtre envers un couple à bord d'une VW Polo. Cette nuit-là, Aubain Bellens n'a pas apprécié le comportement du véhicule devant lui. "J'ai fait des appels de phare pour passer, mais on m'a fait des queues de poisson et un doigt d'honneur. Alors, je ne vais pas mentir, je me suis énervé", admettait-il face à la justice. Ce dernier a dégainé un semi-automatique et fait feu à deux reprises, en visant l'arrière du véhicule.

Au moment des faits, Aubain Bellens portait le bracelet électronique à sa cheville et ne devait pas conduire. Pour le parquet, il s'agissait là d'une tentative de meurtre. Mais ce vendredi matin, lors du jugement, le tribunal correctionnel n'a pas suivi cette thèse. Les deux tirs semblent maîtrisés et le prévenu n'a pas poursuivi son intention d'homicide et a plutôt laissé tranquille le véhicule par la suite... Le but: faire peur, comme l'a confié le prévenu à son cousin. "Attends, je vais les faire chier dans leur froc." Les faits ont été requalifiés en menaces, entrave méchante à la circulation et mise hors d'usage d'un véhicule.

Neuf ans pour l'homme "dangereux"

C'est grâce à deux autres scènes, ayant eu lieu le 9 janvier et le 15 février, qu'Aubain Bellens fut finalement identifié et interpellé pour l'ensemble de son œuvre. Début janvier, ce dernier a menacé une personne avec la même arme à feu et un mois plus tard, deux Pitbulls ont été visés par des coups de feu en rue après avoir attaqué le chihuahua de la sœur du prévenu.

Étant donné la dangerosité du prévenu, le parquet avait insisté pour une lourde condamnation à 12 ans de prison. Aubain Bellens est finalement condamné à 9 ans de prison.