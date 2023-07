“Paul m’impressionne plus que Nagui”: Alicia Monard sera-t-elle championne le 30 juillet face à Nagui ?

On vous connaît échevine et un peu moins comme “performeuse”, de quand date votre passion pour le chant ?

"Cela fait plus de 10 ans que j’ai découvert que je savais chanter. J’étais fan de théâtre et le chant est venu plus tard. Je suis passionnée par les arts de la parole. J’ai d’ailleurs un bac en théâtre et je suis en train de préparer mon master au conservatoire de Bruxelles."

Pour quelles raisons participer à une telle émission ?

"La première fois que je l’ai fait c’était par défi et je me suis prise au jeu au fil du temps. Même si cela ne se voit pas au premier abord, cela demande du travail. Je connais 600 chansons par cœur, cela semble beaucoup mais il n’est pas rare de rencontrer des candidats qui en connaissent plus de 1 000. Il n’y a pas de place pour l’approximation et l’hésitation auquel cas c’est l’élimination directe. Avant d’y aller, le moindre temps libre était consacré à l’étude de chansons. Heureusement j’ai une excellente mémoire donc parfois en deux fois je connais la chanson mais il y en a certaines qui ne veulent pas rentrer ou que j’ai toujours eues dans l’oreille avec des paroles rien à voir. Avant d’arriver sur le plateau il y a un long chemin avec des questions dans tous les sens. Cette fois, j’ai même failli ne pas y participer car mes amies et moi étions bloquées dans l’ascenseur de l’hôtel sans personne du service technique pour nous faire sortir. Malgré tout il y a une certaine appréhension quant au qu’en-dira-t-on. Mais bon nous avons une vie et des passions en dehors de notre mandat politique et je pense que chanter et participer à une émission télé reste léger et bon enfant."

Trouvez-vous plus impressionnant de prêter serment comme échevine ou chanter à côté de Nagui ?

"Même si pour le chant il y a une sorte de trac je trouve plus impressionnant Paul Magnette que Nagui. Pour l’émission, même si le but c’est tout de même de gagner cela reste un jeu tandis que lorsque prête serment on s’engage soi-même, des personnes comptent sur nous pour faire avancer des matières. Il n’y a pas non plus de place à l’erreur bien que nous soyons humains. Se retrouver face à Paul Magnette pour prêter serment est une chose lourde d’engagement. On a un véritable poids sur les épaules. Il faut être digne des électeurs et de l’équipe."

Une reconversion est-elle possible ?

"J’aime beaucoup ce que je fais et, bien que je gère huit matières c’est passionnant. Dans la mesure du possible j’aimerais poursuivre mon travail lors de la prochaine mandature car certaines choses prennent plus de temps. Il est vrai qu’en tant que passionnée j’aimerais également donner des cours de théâtre et ce n’est pas impossible de cumuler les deux. Nagui a d’ailleurs plaisanté pour savoir si j’avais des ambitions de devenir maire (Ndlr bourgmestre en France) à la place de Paul Magnette."

Ferez-vous votre campagne électorale en chantant ?

"Pourquoi pas ! Il faut savoir se démarquer. En plus d’être “jugée” sur mon bilan au terme de mon mandat il faut aussi être originale. Même si la politique est une chose à prendre au sérieux on n’est pas obligé de se prendre au sérieux tout le temps."