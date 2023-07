“Directement, il a été en aveu des vols. Il cherchait des pièces de monnaie”, précise le parquet. Sur lui, les policiers découvrent un portefeuille avec de l’argent liquide, deux cartes de banque n’appartenant pas à Said et un bracelet en or avec la gravure “sœur de cœur”, visiblement pas à lui.

Said joue alors la carte de la chance et prétend avoir trouvé le tout à terre.

Plus d’excuse face à la justice

Mais devant le tribunal correctionnel de Charleroi en mode vacation, Said décide enfin de jouer la carte de l’honnêteté et admet avoir découvert ces divers objets dans les véhicules fouillés. Ce dernier précise également ne pas se souvenir de tous les faits, à cause de la drogue consommée peu avant.

En état de récidive pour vol avec violence, l’homme détenu risque gros. Compte tenu de son passé judiciaire, le parquet espère une condamnation à 2 ans de prison.

À la défense, c’est la plus grande clémence de la justice qui est sollicitée en n’oubliant pas de préciser que Said n’a pas fait preuve de violence ou d’agressivité lors des faits. Jugement jeudi prochain.