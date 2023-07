Charleroi: le dealer en Ford Focus condamné

Le 27 avril dernier, une Ford Focus attire le regard des policiers. Non pas pour la beauté de l’automobile ou sa puissance sous le capot, mais bien pour l’activité à l’intérieur de l’habitacle. Un individu s’est installé sur le siège passager avant de ressortir quelques secondes plus tard. L’homme est interpelé. Il admet avoir acheté 0,9 g d’héroïne et 1 g de cocaïne. La voiture, bloquée par les policiers, est fouillée, ainsi que le conducteur.