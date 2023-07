Il y a des panneaux d'affichage flambant neufs à Charleroi, mais ils indiquent des lieux qui n'existent pas encore

Tout le monde se réjouissait de l'annonce de pose de nouveaux panneaux d'affichage sur le R9, la petite ceinture de Charleroi. Il faut dire qu'à l'abandon depuis un certain temps, c'était devenu un enfer pour les automobilistes qui ne connaissent pas la région de se repérer. Lieux disparus, messages à moitié effacés, éclairages non fonctionnels : il était temps de faire quelque chose. La Sofico et la Région wallonne ont donc procédé à la pose de nouveaux panneaux d'affichage.