Un an avant, Sabine Paturel a fait la connaissance de ce fan carolo. Ce dernier a été conquis par le message touchant laissé par cette dernière sur les réseaux sociaux à la suite du décès de la chanteuse Maurane. De fil en aiguille, les deux personnes se sont liés d'amitié et ont même échangé leur numéro de téléphone. Si dans un premier temps Rudy a été conquis par l'âme artistique de Sabine Paturel, d'autres sentiments ont émergé au fil du temps...

Des menaces de mort

Quand l'artiste exprime son refus face aux avances de Rudy, ce dernier dévoile un tout autre visage. Durant cinq longues années, le Carolo envoie des courriers, des messages ou encore des mails agressifs et menaçants. De quoi effrayer Sabine Paturel, contrainte de mettre en place une protection reprochée lors de ses apparitions publiques. "Tu vas m'avoir sur ton dos jusqu'à la mort" ou encore "j'espère que tu vas crever au soleil", promettait Rudy.

En mars 2022, tout semble être définitivement apaisé. Sabine Paturel écrit même aux enquêteurs pour informer de l'accalmie. Mais quelques mois plus tard, Rudy revient à la charge.

Une lettre "pour rassurer" la victime

Présenté dans la foulée à un juge d'instruction, Rudy reçoit un sérieux avertissement de la justice et doit respecter de nombreuses conditions probatoires, sous peine de se retrouver sous mandat d'arrêt et de prendre la route de la prison de Jamioulx. Parmi les conditions, Rudy ne devait plus entrer en contact avec Sabine Paturel. En vain... "Le 20 mars dernier, il a envoyé un nouveau courrier à la victime", indiquait le parquet. "L'homme aux mille profils FB", comme signé sur les enveloppes, jurait qu'il s'agissait d'une lettre pour rassurer sa victime "afin qu'elle n'ait plus peur de lui".

L'homme détenu ne contestait pas avoir été "chiant, collant" avec l'artiste française. Même si les torts étaient, selon lui, partagés puisque l'artiste "utilisait sa page officielle Facebook pour lui nuire."

Étant donné la "personnalité inquiétante" de Rudy, le parquet avait requis une peine supérieure à 40 mois de prison. Finalement, le stalker carolo écope de 37 mois de prison, avec un sursis probatoire de 5 ans. Fort logiquement, Rudy devra notamment ne plus entrer en contact avec Sabine Paturel et ne pas se trouver à moins d'un kilomètre de son domicile. Sinon, c'est direction Jamioulx !