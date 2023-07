Aiseau-Presles: les statistiques wallonnes révèlent une baisse de 15% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire communal

Pour la Commune d’Aiseau-Presles, tous les indicateurs sont au vert: les tendances globales sont à la baisse et le chiffre le plus marquant concerne évidemment la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ceux-ci, dans la période évoquée, ont diminué de 15%. Du côté d’Aiseau-Presles, on précise: "Entre 2006 et 2019, les émissions de CO2 ont diminué de manière globale de 15% sur notre territoire communal. C’est le secteur des industries qui a enregistré la plus belle progression en termes de réduction de l’empreinte carbone, avec une diminution de 41% entre 2006 et 2019. Viennent ensuite le secteur tertiaire avec -29%, le logement avec -12% et l’agriculture".

La Commune d’Aiseau-Presles en profite pour rappeler qu’elle poursuit ses politiques liées au climat et à l’énergie, à travers aussi, désormais, un PAEDC, Plan d’action pour l’énergie durable et le climat, qui avait été approuvé lors de la séance publique du Conseil communal en date du 25 novembre 2021.

Depuis, huit grands axes de travail sont poursuivis pour atteindre l’objectif fixé par la Convention des Maires, qui est inscrit au sein de POLLEC, à savoir une réduction de 40% des gaz à effet de serre à l’horizon 2030. Ces dernières statistiques enfin disponibles y participent, d’autant plus qu’à Aiseau-Presles, on conclut: "Ce n’est pas tout. La Wallonie note aussi une réduction des consommations d’énergie, avec une baisse de 7%. C’est une étape significative vers une utilisation plus responsable et efficiente des ressources énergétiques".